Adnan Oktar'a köfte sipariş etti! Sonu kötü bitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adnan Oktar'a köfte sipariş etti! Sonu kötü bitti

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Silivri Cezaevinde görülen duruşması sırasında Oktar'a köfte ekmek sipariş ettiği belirtilen Binbaşı Fatih Torun, görevden alındı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, suç örgütü liderliği yapmak gibi suçlar nedeniyle Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'la yakın ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden alındı.

ADNAN OKTAR'A KÖFTE EKMEK SİPARİŞ ETMİŞTİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Adnan Oktar’ın duruşması esansında 11 hükümlü için dışarıdan köfte ekmek sipariş eden Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu.

Torun, Adnan Oktar ile yakından ilişkili olduğu iddiasıyla görevden alındı.

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