Adnan Oktar'ın el konulan arazisine yapılan kaçak villaya inşaat iznini kimin verdiği belli oldu. Rus oligarka satıldığı ortaya çıktı

Üsküdar, Vaniköy'de ormanlık arazi içerisine villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Boğazdaki esrarengiz villanın inşaatı devam ediyor. Kim bu güçlü adam?

İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" İfadelerini kullanıldı.

ADNAN OKTAR'A AİT OLDUĞU, RUS İŞ ADAMINA SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Sevilay Yılman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, arsanın sahibinin Mustafa Cüre adında bir vatandaş olduğu, araziyi organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a kiraladığı, 250 metrekare inşaat hakkı varken Adnan Oktar üzerine 7000 metrekare kaçak bina kondurulduğu ortaya çıktı.

2018 yılında Suç Örgütü’ne yapılan operasyon sonrası örgütün DRAGON adlı merkezine el konulduğu ve kaçak binaların o yıl yıkıldığı, yıkım kararını verenin ise İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz olduğu öğrenildi. Ancak arsa 2022 yılında Rus Oligark Boris Borisenko’ya satılıdığı Rus Oligarkın bölgeye yeniden devasa bir villa yapmasına izin verildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Nihal Bengisu Karaca ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak İnşaatın belirli bir noktaya gelene kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da İBB’nin de Vaniköy’deki kaçak yapıyı ve ağaç kesimini engellemediğini, şimdi ise her ikisinin de ben farkettim ben uyardım ben durdurdum açıklaması yaptığını söyledi.

İZİNSİZ İNŞAAT MÜHÜRLENECEK

Üsküdar Vaniköy'deki inşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar sonrası bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemenin ardından bakanlık yetkililerinin inşaat alanını mühürleyeceği belirtildi.

İNŞAAT DURDURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy’de devam eden inşaatı durdurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “İstanbul Üsküdar Vaniköy, Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, konuyla ilgili sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu.

Türkmen, yaptığı paylaşımda, "Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul’da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy’de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.