Polat Holding ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Mardin’deki Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açılışına katıldı.

POLAT: YÜKSEK ENFLASYON SANAYİYİ BALTALIYOR

Ekonomi’de yer alan haberde sanayicilerin ayakta tutulamaması durumunda enflasyonun düşmesinin hiçbir şey ifade etmeyeceğinin altını çizerken, “İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz. Öngörüde bulunamıyor şirketler. Problem oradan başlıyor. Enflasyon yüksek, sanayide maliyetler hızlı artıyor. Ancak kur artışı enflasyonun çok gerisinde. Böyle olunca da döviz cinsinden maliyetler çok yüksek çıkıyor. İhracat geliri bu nedenle maliyetleri karşılayamıyor. Sanayiyi bu baltalıyor” ifadelerini kullandı.

“OTELCİLİKTE, TURİZMDE DE SIKINTI YAŞANACAK”

Turizmi nasıl baltaladığını söyleyen Polat, “Turizm, bütün maliyet artışlarını enflasyona göre yapıyor. Döviz geliyor, ancak dövizin kuru artmadığı için bozdurduğun vakit maliyetleri karşılamıyor. Yakında göreceksiniz otelcilikte, turizmde de sıkıntı yaşanacak” dedi.

“KUR MODELİ DEĞİŞMELİ”

“Ancak ben şimdi rekabet edemiyorum, fiyat tutturamıyorum. Çünkü kur şu anda çok düşük” diyen Polat, “Ama bu modelle olmuyor. Oradaki model de kur. Tabii ben ekonomist değilim, büyük resmi de bilmiyorum. Ama kur modeli değişmeli” şeklinde konuştu.

İnşaattaki son durumun çok kötü olduğuna parmak basan Polat, “Şu anda o inşaat şirketleri de çok zor durumda. Satamıyorlar çünkü” ifadelerine yer verdi.