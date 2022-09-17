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Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat, "Şampiyonluk Galatasaray'ın her zaman hedefidir. Bunu da ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz" dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 02:08
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Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim

Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray kulübü eski başkanlarından Adnan Polat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını aktaran Polat, "Okan'a destek için gittim. Başkan da nezaket gösterdi o beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti, geldim. En son mali genel kurulda alınan karar neticesinde artık Galatasaray'ın bazı şeyleri idrak ettiğini, şu zor günlerde birlik ve beraberlik gerektiğini onlar da gösterdiler. İnşallah bunlar tekerrür etmez. Geldim ama meğer çok büyük huzur içindeymişim. Bu ne stres, öldüm. Geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray, bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim. İki takım da bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı; galip gelmemiz, Galatasaray taraftarıyla bir arada olmak. İnşallah bu iki haftalık ara da Galatasaray'a takımı hazırlamak için Okan hocaya zaman kazandırır. Daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi umut ediyorum çünkü o ışık var" diye konuştu.

"BUNDAN SONRASININ DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'da yeni transferlerin takıma yavaş yavaş adapte olduğunu belirten Polat, "Yeni kurulan bir takımın 6-7 haftada ne olup ne olmadığını görebiliyorsunuz. Galatasaray'ın bu sene transfer süreci de biraz uzun olduğu için alınan oyuncuların çoğu takıma yeni adapte oluyor. Bu 1-2 haftadan sonra ortaya konacak olan futbola baktığımızda bir yorum yapabilirim ama yeni kurulan takımın şu anda lider olması, az kayıpla bu süreyi geçmesi bence başarı. Bundan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk Galatasaray'ın her zaman hedefidir. Bunu da ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN SÖZÜNÜ VERDİM"

Galatasaray'a yardımcı olabileceği konularda her zaman göreve hazır olduğunu aktaran Adnan Polat, "Yeniden yönetim değil ama ben Dursun başkanla da konuştum; benim üzerime düşen bir şey varsa Galatasaray'a faydalı olabileceğim bir şey varsa ki var, o da inanıyor. O konularda yardımcı olacağımın sözünü verdim. Zaman zaman bir araya gelip Galatasaray'ın projeleriyle ilgili olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile iletişim halinde olduklarını belirten Polat, "Gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi, başka konular da var. Şu anda özellikle gayrimenkullerle, Florya ve yeni yapılacak kamp tesisiyle ilgili çalışmalar var. Dursun bey de otel sektrörden olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yapmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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