Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, başkan adayı olup olmayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Polat, "Ben başkanlık defterini 2011'de bana yapılanların ardından kapattım. dedi.

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin krizi sürüyor.

Yönetim Kurulu'nda yer alan Ali Yüce, istifa kararı aldı ve aldığı bu kararla yönetimdeki çatlağı ortaya çıkardı.

Taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, erken seçim tartışmaları başladı.

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ADNAN POLAT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, yeniden başkan adayı olup olmayacağına dair flaş bir açıklama yaptı.

''BAŞKANLIK DEFTERİNİ KAPATTIM''
Ajans1905'e konuşan Adnan Polat, kendisine yapılanlardan sonra başkanlık defterini kapattığını ifade ederken, "Ben başkanlık defterini 2011'de bana yapılanların ardından kapattım. Ben Galatasaray'a ancak dışarıdan destek verebilirim. Galatasaray Başkanlığım söz konusu değil." dedi.

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