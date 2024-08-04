Adnan Tanrıverdi kimdir? Adnan Tanrıverdi öldü mü?

Adnan Tanrıverdi, 8 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz (eski adı Eğrigöz) Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Ali Osman Tanrıverdi, Uşak Medresesi'nde eğitim görmüş, din görevlisi olarak görev yapmış ve İstiklal Harbi'ne katılarak İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş bir isimdi. Tanrıverdi, bu değerli aile mirasıyla büyüyerek, küçük yaşlardan itibaren çalışkan ve disiplinli bir birey olarak dikkat çekti.

Eğitim hayatına Akşehir'de başlayan Tanrıverdi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Ortaokuldan sonra, 1962-1963 öğretim yılında bir yıl süreyle ilkokulda vekil öğretmenlik yaptı. 1963-1964 öğretim yılında ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde bir yıl öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında ailesine ait çiftlikte ekim, hasat ve pazarlama işlerinde çalıştı ve ayrıca bir simit fırınında kalfalık yaptı. Üniversite yıllarında ise gümrük komisyonculuğu ve Devlet Demiryolları'nda müfettiş vekilliği gibi işlerde bulundu.

1964 yılında Kara Harp Okulu'na giren Tanrıverdi, 30 Ağustos 1966'da Topçu Subayı olarak mezun oldu. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirerek Mart 1967'de teğmen rütbesine terfi etti. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi ve askeri kariyerine İstanbul, Tatvan ve Burdur'daki çeşitli birliklerde Batarya Komutanı olarak devam etti. 1970'te üsteğmen, 1973'te yüzbaşı rütbesine yükseldi ve Kara Harp Akademisi'nde eğitim gördü. 1978 yılında kurmay subay statüsünü kazandı ve 1980'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni tamamladı.

Kurmay subay olarak, Adapazarı'nda 2. Piyade Tümeni Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği, Kara Harp Akademisi'nde öğretim üyeliği ve Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde Lojistik ve Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1980'de binbaşı, 1984'te yarbay ve 1987'de albay rütbesine terfi etti. Ayrıca Özel Tekâmül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri Nizami Harp Kursu gibi ileri düzey askeri eğitimler aldı.

1986-1988 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü. 1988-1990 yılları arasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde subay üye ve 1. Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1990 yılında 8. Kolordu Topçu Alay Komutanlığı'na (Malazgirt) atandı. 30 Ağustos 1992'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Kartal'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1996 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı.

Emeklilik döneminde de aktif olarak çeşitli görevler üstlenen Tanrıverdi, 1997-1998 yıllarında Üsküdar FM Radyosu'nun genel koordinatörlüğünü gönüllü olarak yürüttü. 2004 yılında İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'na katıldı. 2004-2009 yılları arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkanlığı'nı yaptı. 2011-2021 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini sürdürdü ve ASDER Onursal Başkanlığı unvanını aldı.

Tanrıverdi, ASDER Onursal Başkanı olarak 2012 yılında SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık şirketini kurdu. 2013 yılında İslam Ülkelerinin bir irade altında birleşmesi için çalışmalara yönelik ASSAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'ni ve aynı yıl YUSDER - Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübü'nü kurdu. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyeliği'ne getirildi, ancak bu görevlerinden 2020 yılında istifa etti.

Halen ASDER Onursal Başkanlığı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanlığı, SADAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği gibi görevlerini sürdürmektedir. Tanrıverdi, Türk savunma stratejileri ve İslam dünyası ile ilgili çalışmalarıyla tanınmaktadır.