Adobe hisselerinde yatırımcıları telaşlandıran düşüş

Adobe, 2025 yılı için gelir beklentisini 23,50 milyar dolar ile 23,60 milyar dolar aralığına yükseltti. Ancak yatırımcılar, şirketin yapay zekâ tabanlı ürünlerinden gelir elde etmesinin beklenenden uzun süreceği görüşünde. CFRA Research’ten kıdemli analist Angelo Zino, "Rekabetin yoğunluğu ve yapay zekânın gelir getirmesinin uzun zaman alacağı endişeleri artıyor" dedi.

San Jose merkezli Adobe, Photoshop ve Premiere Pro gibi kreatif yazılımlarla sektörün önde gelen firmalarından biri. Şirket, OpenAI ve Google’ın yapay zekâ modellerini Firefly adlı yeni jeneratif yapay zekâ aracına entegre etti. Bu araç, kullanıcıların basit metin komutlarıyla telif hakkı sorunları olmadan ticari amaçlı görsel ve video üretmesini sağlıyor.

RBC analistleri, yönetimin talep artışı konusunda iyimser olsa da, yapay zekâ projelerinin sonuçlarının görülmesinin zaman alacağını ve rekabet endişelerinin devam ettiğini belirtti. Adobe hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 18,88 seviyesinde bulunuyor.