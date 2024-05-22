Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak

"Generative Remove" (Üretken Çıkarma) adı verilen bu yeni araç, Adobe'un Firefly yapay zekâ modelini kullanarak görsellerdeki nesneleri kaldırıyor ve yerine uygun şekilde arka plan oluşturuyor. Bu özellik, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.
Adobe'dan yapılan açıklamada, bu özelliğin şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü çıkarma aracı olduğu belirtildi. Generative Remove, Adobe Lightroom'un mobil, internet ve masaüstü uygulamalarında erken erişimle kullanılabiliyor.
Bu özellik, çalışma şekli bakımından Canva ve Google Pixel cihazlarının görselden nesne silme özelliklerine benzerlik gösterse de, Adobe'un aracı silinen nesnenin yerine üç farklı alternatif görsel sunarak kullanıcıya seçim yapma imkânı tanıyor.
Şu anda beta aşamasında ve ücretsiz olarak sunulan Üretken Çıkarma özelliğinin, kararlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte diğer Firefly araçlarında olduğu gibi "Generative Credit" sistemine dahil edilmesi bekleniyor.
Bu kredi paketlerinin fiyatları 4,99 dolardan başlıyor.
Adobe ayrıca Lightroom kullanıcıları için Lens Blur (Lens Bulanıklığı) özelliğini de tanıttı. Bu araç, kullanıcıların bir fotoğrafın istenen kısımlarına istedikleri oranda bulanıklaştırma efekti uygulamalarını sağlıyor.
Bir filtre gibi kullanılabilen bu özellik, hazır ayarların yanı sıra, kullanıcıların kendi ayarlarını da uygulamalarına imkân tanıyor.