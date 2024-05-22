Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak

"Generative Remove" (Üretken Çıkarma) adı verilen bu yeni araç, Adobe'un Firefly yapay zekâ modelini kullanarak görsellerdeki nesneleri kaldırıyor ve yerine uygun şekilde arka plan oluşturuyor. Bu özellik, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.