Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak

Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak
Düzenleme: Kaynak: webtekno

Adobe, Lightroom uygulamasına yeni üretken yapay zekâ araçları eklemeye devam ediyor ve artık seçilen nesneleri fotoğraflardan kaldırma özelliği sunuyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 1

"Generative Remove" (Üretken Çıkarma) adı verilen bu yeni araç, Adobe'un Firefly yapay zekâ modelini kullanarak görsellerdeki nesneleri kaldırıyor ve yerine uygun şekilde arka plan oluşturuyor. Bu özellik, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 2

Adobe'dan yapılan açıklamada, bu özelliğin şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü çıkarma aracı olduğu belirtildi. Generative Remove, Adobe Lightroom'un mobil, internet ve masaüstü uygulamalarında erken erişimle kullanılabiliyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 3

Bu özellik, çalışma şekli bakımından Canva ve Google Pixel cihazlarının görselden nesne silme özelliklerine benzerlik gösterse de, Adobe'un aracı silinen nesnenin yerine üç farklı alternatif görsel sunarak kullanıcıya seçim yapma imkânı tanıyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 4

Şu anda beta aşamasında ve ücretsiz olarak sunulan Üretken Çıkarma özelliğinin, kararlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte diğer Firefly araçlarında olduğu gibi "Generative Credit" sistemine dahil edilmesi bekleniyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 5

Bu kredi paketlerinin fiyatları 4,99 dolardan başlıyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 6

Adobe ayrıca Lightroom kullanıcıları için Lens Blur (Lens Bulanıklığı) özelliğini de tanıttı. Bu araç, kullanıcıların bir fotoğrafın istenen kısımlarına istedikleri oranda bulanıklaştırma efekti uygulamalarını sağlıyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 7

Bir filtre gibi kullanılabilen bu özellik, hazır ayarların yanı sıra, kullanıcıların kendi ayarlarını da uygulamalarına imkân tanıyor.

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Adobe Lightroom istenmeyen her şeyi kaldıracak 8
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