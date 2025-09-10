Adobe, Premiere Pro'yu dev efekt kütüphanesi ile güçlendiriyo

Teknoloji devi Adobe, video düzenleme yazılımı Premiere Pro'yu rakipsiz kılmak için önemli bir hamle yaptı. Firma, sektörde önemli bir yere sahip olan ve 90'dan fazla geçiş, filtre ve efektten oluşan Film Impact eklenti paketini satın aldığını duyurdu. Bu dev koleksiyon, Eylül 2025'in ikinci haftasından itibaren kullanıma sunulacak Premiere Pro 25.5 güncellemesi ile tüm Creative Cloud abonelerine ek ücret talep edilmeden entegre edilecek.

ABONELİK ÜCRETİ TARİHE KARIŞIYOR

Satın alım öncesinde Film Impact eklentilerine erişim, aylık 15 ila 30 Dolar arasında değişen bir abonelik modeli ile sağlanıyordu. Adobe'nin bu hamlesiyle, daha önce bu aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm Premiere Pro kullanıcıları, profesyonel ve yüksek kaliteli efekt kütüphanesine kavuşacak. Bu durum, özellikle içerik üreticiler ve video editörleri için yazılımın yeteneklerini önemli ölçüde genişletecek.

EDİTÖRLER İÇİN NELER DEĞİŞECEK?

Film Impact eklentileri, uzun süredir hızları, kullanım kolaylıkları ve görsel kaliteleriyle sektörde beğeni topluyordu. Koleksiyonun içinde sadece göz alıcı geçişler değil, aynı zamanda metin ve animasyon araçları da bulunuyor. Kullanıcılar, efekt kontrollerini rastgele ayarlayarak hızlı sonuçlar almalarını sağlayan "Sürpriz Yap" (Surprise Me) butonu gibi sevilen özelliklere de doğrudan erişebilecek. Bu hareketin, Adobe'nin hızla büyüyen içerik üretici pazarında daha rekabetçi hale gelme ve CapCut gibi rakiplere karşı üstünlük sağlama stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

MEVCUT FİLM IMPACT ABONELERİ NE OLACAK?

Halihazırda Film Impact'e abone olan kullanıcılar için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Film Impact'in kendi internet sitesinde bile satın alım haberine yer verilmezken, firmanın mevcut aboneleri için yakın bir zamanda bir duyuru yapması bekleniyor.

PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ DE GELİYOR

25.5 güncellemesi, yalnızca efektlerle sınırlı kalmıyor. Adobe, kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği zaman çizelgesi "performans ve akıcılık" konusuna da eğildi. Güncelleme ile zaman çizelgesi daha hızlı ve düşük gecikmeli (snappy) hale getirildi. Ayrıca, bir ses klibi taşınırken dalga formlarının ve ses seviyesi bantlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi gibi kullanışlı yaşam kalitesi iyileştirmeleri de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

AFTER EFFECTS VE FRAME.İO'YA DA DOKUNUŞLAR

Adobe, aynı zamanda After Effects ve Frame.io için de yeni özellikler açıkladı. After Effects'te, birden fazla katmanı veya kare animasyonunu hızla kaydırmaya yarayan "Hızlı Ötekleme" (Quick Offset) aracı eklendi. Frame.io platformu ise hesap düzeyinde meta veri organizasyonu, API bağlantıları ve gelişmiş güvenlik özellikleri gibi yeni güncellemelerle daha güçlü hale getirildi.