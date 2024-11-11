Adobe’dan sanatçılara dijital imza desteği

Adobe, dijital sanatçılara eserlerine doğrulanabilir imza ekleme imkanı sunan yeni bir araç geliştirdi. 2019’da başlatılan içerik doğrulama girişimi kapsamında geliştirilen bu araç, sanatçıların eserlerini imzalayarak doğrulanabilir kimlik bilgileri eklemelerine olanak tanıyor. Bu kimlik bilgileri, içerik bir ekran görüntüsü olarak paylaşılsa dahi korunuyor ve içerik üzerindeki sahipliği garanti ediyor.

Adobe, “Content Authenticity” adlı bu yeni web uygulamasını şu anda özel bir beta sürümde test ediyor; uygulamanın gelecek yıl daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor. Sanatçılar, dijital imza eklemekle kalmayacak, içeriklerinin yapay zeka eğitiminde kullanılıp kullanılmayacağını da bu araç üzerinden kontrol edebilecek. Adobe, sanatçıların tercihlerini dikkate alacağını ve sektörde bu standartların yaygınlaşması için diğer şirketlere de çağrıda bulunacağını belirtiyor.

Yapay zekanın içerik üretiminde giderek daha fazla yer almasıyla birlikte doğrulanabilir içerik kavramının önem kazandığını vurgulayan Adobe, sanatçıların haklarını koruma altına almayı hedefliyor. Ayrıca, Adobe’un bir Chrome uzantısı da kullanıcılara sunulacak. Bu uzantı sayesinde, kullanıcılar internette gördükleri içeriklerin doğrulama bilgilerini görebilecek. Google gibi bazı teknoloji devleri Adobe’un bu girişimine destek verse de, Apple gibi bazı büyük firmalar henüz bu çabaya tam anlamıyla katılım sağlamış değil.