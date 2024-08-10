Adra’Fest başladı

Antik Adramytteion kentinin bulunduğu Ören mahallesindeki festival, Burhaniye'den başlayarak Edremit Körfezi'nin çeşitli noktalarında toplamda 20 konserle devam edecek.

Festivalin açılışı, Burhaniye-Ören Adramytteion Kazı Evi'nde gerçekleştirilen bir konserle yapıldı. Etkinlikler arasında, antik Roma hamamında antik kıyafetlerle çekilen resimler de sergilenecek. Açılış konseri ile start alan Adra’Fest, 18 Ağustos’a kadar sürecek. Festival boyunca, ilçenin çeşitli yerlerinde konserler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, akademisyenler antik bölgedeki kazılarla ilgili bilgi verecek.

Antik Roma hamamında düzenlenen antik kıyafetlerle fotoğraf çekimi etkinliği büyük ilgi gördü. Çekimde görev alan Seda Özer, “Bu antik kıyafetleri giyerek çok güzel bir çekim yaptık. Bu çekimde olmaktan çok mutluyum” dedi. Adra’Fest düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise, “Bu gün başlayıp 18’inde bitmek üzere orkestra kampımız, aynı zamanda orkestra konserlerimiz, oda müziği konserlerimiz ile birlikte kültür ve sanat içerikli etkinlikler düzenlemekteyiz” açıklamasında bulundu.