Adres farklı olay aynı: Acemi kasaplar hastaneye koştu

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karabük'te da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti.

Bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 vatandaşın ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.