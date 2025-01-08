Adres sorduğu kişiyi 'bilmiyorum' diyince vurdu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi adres sorduğu kişiyi adresi bilmediği için vurdu.

Bursa’da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu. Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

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Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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