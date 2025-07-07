Adrese dayalı okul kayıtları ne zaman belli olur?

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul kayıt takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre; okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adrese dayalı okul kayıtları, Temmuz ayının ilk haftasında sistem üzerinden belirlendi. Öğrencilerin yerleştirildiği okullar, doğum aylarına göre yapılan planlamayla duyuruldu.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin sistem üzerinden tamamlandı.