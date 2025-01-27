Adrian Mutu Süper Lig ekibi ile görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Adaylar arasına son olarak Adrian Mutu dahil oldu. Adrian Mutu şu anda Petrolul Ploiesti takımının başında yer alıyor.

Kayserispor, Rumen çalıştırıcıya ilgisini iletti. Adrian Mutu daha önce Nefçi ve Cluj gibi takımları çalıştırmıştı.

Petrolul Ploiesti'de teknik direktörlük görevini 2024 sonuna kadar Mehmet Topal yürütüyordu.

Kariyerinde Inter, Cheslea, ve Juventus formaları giyen Mutu, bir dönem Avrupa’daki en yetenekli forvetlerden biri olarak görülüyordu. Ancak uyuşturucu kullandığı tespit edilen Mutu, 7 ay men cezası aldı.