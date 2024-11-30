Adriano'dan samimi açıklamalar: "Bunu kendim istedim"

Eski Inter oyuncusu Adriano, Avrupa'da kazandığı başarıları geride bırakarak Rio de Janeiro'nun Vila Cruzeiro favelasına dönme kararını verdi. 42 yaşındaki Brezilyalı forvet, "Kimse neden favelaya döndüğümü anlamadı. Kaçırıldığım düşünüldü, halbuki ben sadece saklandım," dedi.

Adriano, 2006-2009 yılları arasında Inter'de dört Serie A şampiyonluğu, iki Coppa Italia zaferi ve iki Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Ancak bu başarılar, futbolcunun içindeki boşluğu dolduramadı. "İtalya'da her şeyim vardı, ama kalbim eksikti," diyen Adriano, büyük şehir hayatı yerine köklerinin bulunduğu favela yaşamını tercih etti.

Vila Cruzeiro, Rio'nun tehlikeli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Burada, yerel çetelerin hüküm sürdüğü ve kendi yasalarının geçerli olduğu bir ortamda yaşıyor. Ancak Adriano, bu kararı bilinçli olarak aldığını belirtti. "Burada insanlar beni saygıyla karşılıyor. Avrupa'da her şey sakin, kimse kimseye selam bile vermiyor," diyor eski yıldız.

Adriano'nun hayatı, birçok zorluk ve kayıpla şekillendi. 2006'da, babasının öldürülmesi, futbolcu üzerinde derin izler bıraktı. "Babam toplulukta saygı gören biriydi. Onun ölümü hayatımı değiştirdi. Hala etkilerini hissediyorum," diyerek, kaybını unutamadığını ifade etti.

Futbolculuk kariyerinde yaşadığı sıkıntılar, onu alkolle mücadele etmeye itti. "Vücudumu şişirdim, ancak içim boştu. Şişmanlayarak, alkolle hayatımı geçirmeye çalıştım," diyen Adriano, gençlik yıllarından ve sokak futbolundan bahsederek, Brezilya'nın sokaklarında büyüdüğüne vurgu yaptı. Adriano'nun Rio'ya dönme kararının, sadece bir yer değiştirme değil, geçmişiyle yüzleşme ve köklerine dönme arzusu olduğunun altını çizdi.

Bugün, Vila Cruzeiro'da yaşayan Adriano, zorluklar içinde olsa da, bu yaşamda bir tür özgürlük bulduğunu ifade ediyor. "Burası zor, insanlar acı çekiyor, ama sokaklardaki yaşam neşesi benzersiz," diyerek, favelanın kendisine sunduğu yaşamı daha anlamlı bulduğunu dile getiriyor.