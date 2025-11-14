Fenerbahçe’den, 9 milyon euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktörün arkasında bıraktığı masrafı kaleme alan Dağıstanlı Erdoğan, "Sadece oteldeki konaklama faturası 750 bin Euro (36.5 milyon TL) tutmuş. Bu paraya bir sürü ev, ya da çok lüks bir konut alınırdı! Kulüp, Mourinho’ya, İstanbul’da kaldığı 15 ay boyunca lüks villa kiralamak istemiş. Ama Mourinho otel diye tutturmuş" diye yazmıştı.

Bu yazı, Adriyatik'ten Pasifik'e dünyanın dört bir yanında yankı buldu.

Çince yayım yapan Dongqiudi, Yeniçağ Gazetesi'nin haberini, "Müge Dağıstanlı Erdoğan, Fenerbahçe'nin Mourinho'ya otel konaklaması için de 750 bin euro daha ödemeye yanaşmadığını yazdı." diye servis etti.

Daily Mail: İngiltere'nin bilinen gazetelerinden Daily Mail, "Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın Yeniçağ gazetesi için kaleme aldığı yazıya göre, konaklamasının sonunda 36,5 milyon lira, yani 656 bin sterlin gibi büyük bir meblağ ödedi. Kulübün Mourinho'nun konaklama masraflarını karşılayıp karşılamayacağı ya da teknik direktörün bizzat kendisi mi bu masrafları karşılayacağı henüz belli değil. Mourinho'nun bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılması için dudak uçuklatan 7,7 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli aldığı düşünülüyor" diye yazdı.

The Sun: İngiltere'nin önde gelen tabloid gazetelerinden The Sun, Yeniçağ Gazetesi'nin haberini gündemine taşıdı. Sun, Mourinho'nun "Fenerbahçe'den 656 bin sterlinlik faturayla ayrıldığını" yazdı. Haberde, "Mourinho sözleşmesinin 2026'ya kadar sürmesi bekleniyordu ancak erken kovuldu. Bu kovulmadan aldığı darbeyi hafifletmek için 13 milyon sterlinlik tazminatı cebine indirdi. Taraftarları öfkelendiren olay şimdi de geride bıraktığı iddia edilen altı haneli otel faturası oldu" ifadeleri kullanıldı.

The Goal: "Mourinho'nun otel faturası, 15 ay kalmak kaça patlar" başlıklı haberinde Yeniçağ Gazetesi'nden bahsederek, "Türk medya kuruluşu Yeniçağ Gazetesi'ne göre , deneyimli teknik direktör Fenerbahçe'ye 36,5 milyon liraya mal oldu; bu da 747 bin euro veya 656 bin sterline denk geliyor. Kaldığı lüks tesiste beş restoran, iki yüzme havuzu, bir spor salonu ve spa bulunuyor. Tesisteki en ucuz odanın gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor, bin sterlin" dedi.



foot.mundo: Avrupa futbolu için kritik sitelerden biri olan foot.mundo da Müge Dağıstanlı'nın haberini alıntıladı. Haberde, "Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, 15 ay kaldığı İstanbul Four Seasons otelinde 36,5 milyon lira (747 bin euro) değerinde bir fatura bıraktı. Faturayı kimin ödeyeceği ise henüz belli değil" denildi.

PORTEKİZ DE O HABERİ YAZDI

Mourinho'nun memleketi habere büyük ilgi gösterdi.

Record, "Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de 16 ay geçiren deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'ye ödemek üzere 36,5 milyon liralık (güncel kurla yaklaşık 747 bin euro) bir fatura bıraktı." diye yazdı.

Portekiz'de yayımlanan bir başka günlük gazete O JOGO da söz konusu haberi, "Fenerbahçe'deki 15 aylık döneminde, Benfica'nın mevcut teknik direktörü lüks Four Seasons otelinde konaklamıştı. Ödemediği fatura ortaya çıktı..." başlığıyla sundu.

Yine Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A BOLA da, haberimizi alıntıladı. A BOLA haberi, "Mourinho'nun Türkiye'de milyonlarca dolarlık borç bıraktığı iddiası basına yansıdı." başlığıyla servis etti.

Haberde, Yeniçağ Gazetesi'nin adı geçti.

VİETNAM BASINI DAHİ YAZDI

Vietnam medya kuruluşlarından vietnam.vn de gazetemizin haberini manşetlerine taşıdı. Haberde, "Fenerbahçe Mourinho'nun otel faturasıyla şoku yaşadı" denildi. Ayrıca haberde, olayın Türkiye'de infiale yol açtığından bahsedilerek şu ifadeler kullanıldı: "Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre , Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'den ayrılırken, İstanbul'un en lüks otellerinden Four Seasons'da 36,5 milyon lirayı (656 bin sterlin) bulan yüklü bir fatura bıraktı. Mourinho, Fenerbahçe'de 15 aydan fazla süre geçirdi ve neredeyse tam zamanlı olarak bu otelde yaşadı."

GÜNEY KORE MEDYASI DA GÜNDEME TAŞIDI

Gazetemizin haberini alıntılayan Güney Kore'nin önde gelen haber sitelerinden CHOSUN Daily, "Mourinho'nun 1,3 Milyar wonluk otel faturası taraftarları öfkelendirdi" diye yazdı. Haberde, "Yeniçağ Gazetesi'nin yazısında, 'Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Türkiye'de kaldığı süre boyunca yaklaşık 656 bin sterlin (yaklaşık 1,3 milyar Kore wonu) tutarında otel faturası bıraktı" denildi.



Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın 9 Kasım tarihli yazısına buradan ulaşabilirsiniz.