Af düzenlemesinin detayları belli oldu!

Yeni infaz düzenlemesine göre; cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler de yararlanabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarında son aşamaya gelinen Yargı Paketi infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilen yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirilecek .

CİNAYET, CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜLERİ DE DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK

Taslak metnine ulaşılan düzenlemeye göre; infaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilecekler arasında cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyen suçlular da yer alacak.

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Yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af getiren düzenleme ile, 12 yıl ceza alan bir hükümlüye 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye yolu açılıyor.

31 TEMMUZ 2023'TEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARI KAPSAYACAK

Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümlüleri kapsıyor. Düzenleme ile hükümlüler, kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı elde edecek.

Düzenlemede en tartışmalı maddelerden biri ise cezasının 8'de 1'ini cezaevinde geçirenlerin tahliye edilecek olması. Bir başka deyişle, 12 yıl ceza alan bir hükümlü, iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak.