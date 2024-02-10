Af skandalı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Af skandalı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı istifa etti
Çocuklara yönelik cinsel istismar davasındaki bir kişiyi affettiği ortaya çıkan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, istifa ettiğini duyurdu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, bir çocuk yuvasındaki cinsel istismar olayını örtbas edilmesiyle ilgili suç ortağı olarak hüküm giyen bir kişiyi affettiğinin ortaya çıkmasından sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"BUGÜN SİZE CUMHURBAŞKANI OLARAK HİTAP ETTİĞİM SON GÜN”

Novak, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada “Bir hata yaptım. Bugün size cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğim son gün” ifadelerini kullandı.

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Macaristan’da bir devlet yurdunun müdürü, 2004-2016 yılları arasında en az 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl hapis cezası almıştı. Kurumun müdür yardımcısı da 2018 yılında cinsel istismarın örtbas edilmesine yardımcı olduğu için 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Novak’ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan müdür yardımcısını affederek serbest bıraktığının ortaya çıkmasından sonra ülkede tartışmalar başlamıştı.

Cuma günü binlerce eylemci Novak'ın ofisinde gösteri yaparak Novak'ın istifa etmesini istemişti.

Başbakan Viktor Orban çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını ifade etmişti.

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