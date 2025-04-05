Afacan çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Balkonda oynuyordu

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunuda oyun oynarken dengesini kaybeden çocuğun kolu demir korkuluklara saplandı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri elektrikli demir testeresi ile parmaklığın bir kısmını kesti. çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar çocuğun kolundaki demiri yoğun çalışma sonucu çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.