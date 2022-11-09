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AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor  

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çök-Kapan-Tutun’ deprem tatbikatı esnasında TV ve radyolardan yayımlanacak uyarıyı paylaştı.   

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:49
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AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor  

AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor  
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 AFAD, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda da tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak.

AFAD yayımlanacak uyarıları paylaştı. AFAD tarafından yayımlanan görsel uyarıda ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun’ ifadeleri yer alırken, sesli uyarı olarak “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede ‘Deprem anı, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.  
              

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