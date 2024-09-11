AFAD açıkladı: 4 şehirde yaşayanların telefonlarına mesaj gelecek

Mersin, Niğde, Adana ve Konya'da gerçekleştirilecek tatbikat, 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna dayanacak. Tatbikatın merkez üssü olarak Mersin'in Tarsus ilçesi ve Ecemiş fay hattı belirlenmiş durumda. Senaryoya göre, 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi öngörülüyor.

4 ŞEHİR, 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI

AFAD'ın hazırladığı plana göre, tatbikat sırasında Mersin, Niğde, Adana ve Konya illerinin etkileneceği varsayılan afet durumunda, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek birimlerinin sevki planlanacak.