AFAD açıkladı: 4 şehirde yaşayanların telefonlarına mesaj gelecek

Düzenleme: Hatice Özen
AFAD açıkladı: 4 şehirde yaşayanların telefonlarına mesaj gelecek

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül'de dört ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak.

Mersin, Niğde, Adana ve Konya'da gerçekleştirilecek tatbikat, 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna dayanacak. Tatbikatın merkez üssü olarak Mersin'in Tarsus ilçesi ve Ecemiş fay hattı belirlenmiş durumda. Senaryoya göre, 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi öngörülüyor.

4 ŞEHİR, 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI

AFAD'ın hazırladığı plana göre, tatbikat sırasında Mersin, Niğde, Adana ve Konya illerinin etkileneceği varsayılan afet durumunda, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek birimlerinin sevki planlanacak.

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