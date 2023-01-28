AFAD Başkanı Sezer: İran’da meydana gelen deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yoktur

AFAD Başkanı Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.