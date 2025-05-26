AFAD deprem bölgesinde evleri teslim etmeye devam ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, çalışmaları yerinde takip etti.

Depremzede vatandaşları evlerine kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Köy evlerinin inşasında 14 bin 500'ün üzerinde yapıya başlandı. Bunların 3 binden fazlası AFAD tarafından teslim alındı. Bu evlerden hak sahiplerine dağıtılanlar da 2 binin üzerinde. İnşallah ilerleyen süreçte bu köyleri her türlü sosyal donatılarıyla tamamladığımızda, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi kırsala yeniden bir dönüşüm başlayacaktır. Vatandaşlarımız hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşacaktır."

Köy evlerinin kırsal ihtiyaçlara göre inşa edildiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Eğer kırsalda sadece konut yapar, ahır gibi hayvancılıkla ilgili temel ihtiyaçları göz ardı edersek, kırsalı tarımsal üretimden koparır, adeta bir sayfiye alanına dönüştürmüş oluruz. Biz elbette insanlarımızın kırsalda huzur ve güven içinde yaşamasını isteriz. Ancak üretimin merkezi kırsal ise ve burada bitkisel ile hayvansal üretim yapılacaksa, ahırlar da vazgeçilmez bir unsurdur."