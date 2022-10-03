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AFAD Deprem Dairesi’nde istifa

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nde istifa yaşandı. Deprem Dairesi Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu görevinden ayrıldı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 23:24
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AFAD Deprem Dairesi’nde istifa

AFAD Deprem Dairesi’nde istifa
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AFAD Deprem Dairesi Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu görevinden ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Nurlu, “Uzun bir süredir yürütmekte olduğum Deprem Dairesi Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde başta özveriyle çalışan kıymetli personelim ve mesai arkadaşlarıma, değerli akademisyen dostlarıma, kısacası emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.” dedi.

AFAD Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamada ise, “AFAD Deprem Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Sn. Dr. Murat Nurlu’ya özverili çalışmalarından ve dairemize bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür eder, alacağı yeni görevlerin hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederiz.” denildi.

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﻿AFAD Deprem Dairesi’nde istifa
﻿AFAD Deprem Dairesi’nde istifa
﻿AFAD Deprem Dairesi’nde istifa
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