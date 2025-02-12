AFAD duyurdu, Ege'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-12
Saat:11:29:35 TSİ
Enlem:36.44417 N
Boylam:24.50472 E
Derinlik:7.91 km
Detay:https://t.co/bfngKxsEn9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi