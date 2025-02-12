AFAD duyurdu, Ege'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği bilgisi alındı.