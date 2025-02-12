AFAD duyurdu, Ege'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu, Ege'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği bilgisi alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

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