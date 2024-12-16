AFAD duyurdu: Erzurum sabah depremle sallandı (16 Aralık 2024)

AFAD'da yer alan verilere göre; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 06:43'de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 06:48'de ise 2,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, saat 6:43'de Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli verilerine göre; ayrıca Yakutiye merkezli 06:48'de 2,4 büyüklüğünde, yerin 7,4 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı.

ŞEHİR MERKEZİNDE HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI

Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.