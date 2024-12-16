AFAD duyurdu: Erzurum sabah depremle sallandı (16 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: İHA
AFAD duyurdu: Erzurum sabah depremle sallandı (16 Aralık 2024)

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'da yer alan verilere göre; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 06:43'de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 06:48'de ise 2,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, saat 6:43'de Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli verilerine göre; ayrıca Yakutiye merkezli 06:48'de 2,4 büyüklüğünde, yerin 7,4 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı.

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ŞEHİR MERKEZİNDE HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI

Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.

AFAD duyurdu: Erzurum sabah depremle sallandı (16 Aralık 2024)

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