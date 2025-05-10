AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14,8 kilometre olarak kaydedildi.

Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.