AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 14.8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14,8 kilometre olarak kaydedildi.

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Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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