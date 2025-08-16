AFAD duyurdu! Sındırgı’da 4.0 büyüklüğünde deprem (16 Ağustos 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.21’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı

AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğu ve büyüklüğünün 4.0 Mw olarak ölçüldüğü belirtildi. Enlem 39.15083 N ve boylam 28.18917 E koordinatlarında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.