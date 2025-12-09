Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15:34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı duyuruldu.
Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.