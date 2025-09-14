AFAD kaybolan küçük Zeynep'i buldu

Kaynak: İHA
AFAD kaybolan küçük Zeynep'i buldu

Eskişehir'de kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E.'yi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Eskişehir'de kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E.'yi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda ikamet eden 5 yaşındaki Zeynep E., kaybolması üzerinde ihbarda bulunuldu. Sonrasında ise AFAD ekipleri kaybolan kız çocuğunun bulunduğu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ise 5 yaşındaki Zeynep E. sağlıklı bir şekilde bulunup, aileye teslim edildi.

Son Haberler
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Düzce’de denize giriş yasağı: Dalga boyu 3 metreye ulaştı!
Düzce’de denize giriş yasağı!
Trabzonspor efsanesinin oğlu öldürüldü
Trabzonspor efsanesinin oğlu öldürüldü