AFAD kıyafeti giydi, enkazda hırsızlık yaparken böyle yakalandı

Merkezi Kahramanmaraş iki büyük depremin yarattığı yıkım ile mücadele devam ederken hırsızlar durumu durumu fırsat bildi.

Urfa Pusula'da yer alan habere göre; kente bağlı Karaköprü ilçesinde 1 şahsın Afet ve Acil Durum ( AFAD) Yönetimi Başkanlığı kıyafeti giyerek hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık yaptığı öne sürülen şahsı tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelenilen şahıs gözaltına alındı.

Olayla hakkında soruşturma başlatıldı.