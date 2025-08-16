AFAD Sakarya’ya 4 afet konteyneri kurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
AFAD Sakarya’ya 4 afet konteyneri kurdu

Sakarya'da AFAD koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, muhtemel afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla 4 afet konteyneri yerleştirildi.

Sakarya'da afetlere hazırlık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine 2, Erenler ve Serdivan ilçelerine ise 1'er adet olmak üzere toplam 4 stratejik noktaya afet konteyneri yerleştirildi. Afet konteynerleri; deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatıldı. İçlerinde arama-kurtarma, ilk yardım, barınma ve lojistik malzemelerinin yanı sıra çadır, jeneratör, aydınlatma sistemi, tıbbi ilk yardım setleri, kurtarma ekipmanları, el aletleri ve acil durum iletişim cihazları gibi birçok kritik araç bulunuyor. Yetkililer, konteynerlerin afet sonrası ilk saatlerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri hazır bulundurarak müdahale süresini en aza indireceğini belirtti. Yer seçiminde nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı ve afet riski gibi kriterlerin dikkate alındığı ifade edildi.

AFAD Sakarya’ya 4 afet konteyneri kurdu

AFAD Sakarya’ya 4 afet konteyneri kurdu

AFAD Sakarya’ya 4 afet konteyneri kurdu

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar