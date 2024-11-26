AFAD şirin ilimizde 182 kişiyi kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde 23-25 Kasım tarihleri arasında etkili olan kar yağışı sebebiyle yol ve yaylalarda mahsur kalan 182 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AFAD koordinesinde, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki gün boyunca yoğun çaba sarf eden ekipler, Akyazı'da 111, Geyve'de 3, Hendek'te 24, Taraklı'da 29, Pamukova'da 9, Sapanca'da 5 ve Serdivan ilçesinde 1 kişiyi mahsur kaldıkları bölgelerden kurtardı.