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AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 02:02
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AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı

AFAD ''Yardım Market'' uygulaması başlattı
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AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadesi kullanıldı.

AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.

Açıklamayla birlikte http://afadyardimmarket.gov.tr adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı. (AA)

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