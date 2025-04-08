AFAD yönetici konteyner kentte siyasi çalışmaya karşı tehdit etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AFAD yönetici konteyner kentte siyasi çalışmaya karşı tehdit etti

Hatay'da yer alan bir konteryner kentte yönetici, site içerisinde siyasi faaliyette bulunan vatandaşları atmakla tehdit etti. Baskının, İBB Başkanı İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına yönelik başlatılan imza kampanyasına karşılık yapıldığı belirtiliyor.

CHP, erken seçim ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebine yönelik imza kampanyası başlattı.

Hatay Defne ilçesindeki depremzedelerin kaldığı konteyner kentte skandal bir olay yaşandı.

KONTEYNERDEN ATMAKLA TEHDİT ETTİ

İlk Umut Konteyner Kenti'nde yönetici, imza toplanması ve siyasi çalışma yapılmasına karşılık vatandaşları atmakla tehdit etti.

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WhatsApp grubunda yapılan uyarıda "Siyasi partiler için kentte imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

"HAPİSHANEYE ÇEVİRDİKLER KENTLERDE TEHDİT EDİYORLAR"

Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır, yaşananlara tepki göstererek "İki yıldır 21 metrekarelik alanlarda yaşamak zorunda bırakılan depremzedeleri, adeta hapishaneye çevirdikleri konteyner kentlerde tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu birçok şehir yıkıma uğramıştı. En çok etkilenen kentlerden biri de Hatay olmuştu. İktidar, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için AFAD koordinasyonunda çok sayıda konteryner ve çadır kent kurmuştu.

Vatandaşlar, depremin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen konteryner kentler yaşama tutunmaya devam ediyor.

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