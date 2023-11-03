AFAD'dan 'Babala TV' eleştirilerine yanıt

AFAD, Babala TV’ye teşekkür belgesi verilmesinden sonra gelen eleştirilere cevap verdi.

Özlem Kıral
AFAD'dan 'Babala TV' eleştirilerine yanıt

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala TV’ye teşekkür belgesi verdikten sonra, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

AFAD kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

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