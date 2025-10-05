AFAD’dan denizcilere çadır kurma eğitimi

Bartın'da, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın İl Müdürlüğü uzmanları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplere yönelik kapsamlı bir çadır kurma eğitimi düzenledi. Eğitim kapsamında, çadırın montaj süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı; ardından jandarma personeliyle ortaklaşa pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, en verimli ve hatasız çadır kurulum teknikleri için pratik ipuçları da paylaşıldı. Bu eğitim, olası afet durumlarında hızlı müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.