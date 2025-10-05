AFAD’dan denizcilere çadır kurma eğitimi

Kaynak: İHA
Bartın'da AFAD uzmanları, Deniz Kuvvetleri ekiplerine çadır kurma eğitimi verdi. Aşamalar anlatıldı, jandarmayla uygulamalı montaj yapıldı. Hızlı ve doğru kurulum püf noktaları da öğretild

Bartın'da, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın İl Müdürlüğü uzmanları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplere yönelik kapsamlı bir çadır kurma eğitimi düzenledi. Eğitim kapsamında, çadırın montaj süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı; ardından jandarma personeliyle ortaklaşa pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, en verimli ve hatasız çadır kurulum teknikleri için pratik ipuçları da paylaşıldı. Bu eğitim, olası afet durumlarında hızlı müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-1.jpg

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-2.jpg

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-3.jpg

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-4.jpg

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-5.jpg

afaddan-denizcilere-cadir-kurma-egitimi-yenicag-6.jpg

