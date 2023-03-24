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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de 485 diri fay olduğunu ve 80'inin her an 5'in üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.  İstanbul'un 6 ilçesinin heyelan riski bakımından tehlikeli yerler olduğu vurgulandı.

Galeri Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 08:47
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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Sabah'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. 

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de 485 diri fay bulunduğunu, bunlardan 80'inin 5 ve üzerinde deprem üretebileceğini ifade etti.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Deprem sonrasında yer kabuğunun sol yönlü, yatay şekilde yaklaşık 7.5 metre yer değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Tatar, 'Yani bunun üzerinde hiçbir binanın kalması mümkün değil. O yüzden sürekli 'fay yasası' diyoruz. 

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Bu fay yasası meslek şovenizminin çok ötesinde bir şey. Gerçekten çok ciddi şekilde ele alınması gereken bir husus ve en kısa zamanda yasalaştırmak durumundayız' diye konuştu.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Tatar, Türkiye'deki her fayın parametresinin ortaya konulması gerektiğini, bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 485 fayın 172'si, üniversitelerin de yaklaşık 70'i üzerinde çalışma yaptığını belirtti. 

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Tatar, 'Son depremlerin ardından hemen aksiyon aldık, TÜBİTAK MAM, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MTA ile 25 üniversiteden alanında uzmanlarla, geniş bir grupla çalışma yapılacak.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Bu yıldan itibaren 80 civarında, yani eli kulağında diyebileceğimiz, her an deprem üretme potansiyeli bulunan faylara öncelik verecek şekilde bunların çalışılmasını planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Deprem bölgelerinde vatandaşların kendilerine sürekli, 'Yeni bir deprem olacak mı? Artçı olacak mı?' sorusunu yönelttiklerini aktaran Tatar, bölgedeki vatandaşların psikolojisini ise, 'Köpek havladığında, kedi miyavladığında insanlar kaçışıyor. Psikolojik olarak bu noktaya gelindi' sözleriyle anlattı.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Milliyet'te yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden onlarca uzmanın hazırladığı planda bulunan uyarıların çok azı hayata geçirildi.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Planda, kentin kalburüstü semtleri olarak bilinen Koşuyolu ve Levent Mahalleleri'ndeki konut stoğunun çoğunun değişikliğe uğradığı belirtilerek 'Levent'te yeme-içme, ticaret, ofis, eğlence işlevlerine dönüşüm nedeniyle binaların özgün durumlarından çok farklılaştığı gözlenmektedir' dendi.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Plana göre, Bakırköy kıyılarından Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nin sağlı sollu yaklaşık 500'er m'lik çevresinde tehlikeli heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanı bulunuyor.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Anadolu Yakası'nda Moda Burnu'nun doğusundan Marmara'ya dökülen Kurbağalı Dere'nin sağlı sollu 300'er metrelik yakın çevresi, Moda Burnu'nun batı kıyıları ile Moda Burnu'ndan Kartal Tren İstasyonu civarına kadar 25 km uzunluğunda ve 250 m genişliğinde bir kıyı şeridi heyelan ve sıvılaşma alanı olarak belirlendi.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Planda, 'Kadıköy Belediye Başkanlığı binası, Kadıköy Evlendirme Dairesi binası ve Şükrü Saracoğlu Stadyumu gibi yapılar belirlenen bu risk alanı içerisinde yer almaktadır. Sahil Yolu, demiryolu ve bazı yerleşim alanları da yine bu risk alanda' dendi.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Master Planda, Beşiktaş, Şişli gibi merkez ilçelerinin büyük bir bölümünün bitişik nizam konutlardan oluştuğu, bu bölgelerin yoğun nüfus barındırdığı değinilirken 'Yolların darlığı nedeniyle binaların yıkılmaları durumunda erişme riskleri ve eğimli alanlarda ise bitişik düzende yapılaşmış yapıların kat hizalarının çakışmaması durumunda binalarda ağır hasar yaratma riski oluşmaktadır' tespiti yapıldı.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

İstanbul'da Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Avcılar, Gürpınar ve Büyükçekmece'nin heyelan riski bakımından tehlikeli yerler olduğu vurgulanırken 'Bu bölgede su aldığı zaman likit limitleri değişen, kil gibi oturma olasılığı artan birimler de yer almaktadır.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

Yamaç eğiminin yüksek olduğu göl kenarları ile Marmara Denizi'nin kuzeyindeki kıyı şeridi, heyelan riski fazla olan bölgeler olarak belirlenmiştir' dendi.

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

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AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay

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