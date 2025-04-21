AFAD’dan Zap Suyu’nda nefes kesen operasyon: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolunda eski çöplük mevkisinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde pancar toplamak için Zap Suyu’nun karşı yakasına geçen 4 kişi, geceyi orada geçirdi.
Sabah dönüş yapmak isteyen grup, nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle karşıya geçemedi. Mahsur kalanların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
AFAD’ın koordinesinde, zorlu arazi koşullarında yürütülen kurtarma operasyonuyla 4 kişi botla kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer, özellikle bahar aylarında kar sularının erimesiyle Zap Suyu’nun ani yükselebileceğini vurgulayarak, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.