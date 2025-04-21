AFAD’dan Zap Suyu’nda nefes kesen operasyon: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!

Kaynak: DHA

Hakkari’de Zap Suyu’nun ani yükselmesiyle pancar topladıkları alanda mahsur kalan 4 kişi, AFAD koordinasyonundaki ekiplerin botla gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla güvenli bölgeye tahliye edildi.

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolunda eski çöplük mevkisinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde pancar toplamak için Zap Suyu’nun karşı yakasına geçen 4 kişi, geceyi orada geçirdi.

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Sabah dönüş yapmak isteyen grup, nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle karşıya geçemedi. Mahsur kalanların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

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AFAD’ın koordinesinde, zorlu arazi koşullarında yürütülen kurtarma operasyonuyla 4 kişi botla kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

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Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Yetkililer, özellikle bahar aylarında kar sularının erimesiyle Zap Suyu’nun ani yükselebileceğini vurgulayarak, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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