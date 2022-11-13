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AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?

Dün Türkiye genelinde saat 18:57’de ‘’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’’ yapıldı. AFAD’ın deprem tatbikatı esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim geldi. Fakat AFAD’ın deprem tatbikatı bildirimi pek çok vatandaşa ulaşmadı. Peki, neden bazı telefonlara tatbikat bildirimi gelmedi? AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:58
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AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?

AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?
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Düzce depreminin 23. yılında, depremin meydana geldiği saat 18:57’de ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. AFAD’ın deprem tatbikatı esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim gönderildiği söylenmesine karşı pek çok vatandaşa AFAD’ın tatbikat bildirim gitmedi. Peki, neden bazı telefonlara tatbikat bildirimi gelmedi? AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?

Dün Türkiye geneli ve KKTC’de KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. AFAD’ın tatbikat esnasında pek çok vatandaşa bildirim gitmemesine ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklama yaptı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi." Şeklinde konuştu.

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