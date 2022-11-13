Düzce depreminin 23. yılında, depremin meydana geldiği saat 18:57’de ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. AFAD’ın deprem tatbikatı esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim gönderildiği söylenmesine karşı pek çok vatandaşa AFAD’ın tatbikat bildirim gitmedi. Peki, neden bazı telefonlara tatbikat bildirimi gelmedi? AFAD'ın bildirimi kimlere gitmedi? AFAD'ın deprem bildirimi çalışmıyor mu?

Dün Türkiye geneli ve KKTC’de KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. AFAD’ın tatbikat esnasında pek çok vatandaşa bildirim gitmemesine ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklama yaptı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi." Şeklinde konuştu.