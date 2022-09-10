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AFAD'ın gönüllü sayısı 559 bin 108'e ulaştı

Afetlerde büyük bir fedakarlıkla görev alan AFAD ekiplerine gönüllü desteği her geçen gün katlanarak artıyor. AFAD'ın gönüllü sayısı 559 bin 108'e ulaştı. İzmir Fuarı'ndaki AFAD standında, gönüllü olmak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:15
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AFAD'ın gönüllü sayısı 559 bin 108'e ulaştı

AFAD'ın gönüllü sayısı 559 bin 108'e ulaştı
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Afetlerde ilk yardım ve kurtarma ekiplerine destek olacak gönüllü ordusu büyüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) gönüllü sayısı 559 bin 108'e ulaştı.

İzmir, yaklaşık 37 bin gönüllü ile başı çeken illerden. İzmir Fuarı'ndaki AFAD standında bir haftada 1700 kişi gönüllü olmak için kayıt yaptırdı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, gönüllülere, kayıt yaptırdıktan sonra deprem tırında sarsıntı durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD'ın acil durumlarda hayat kurtaran mobil uygulaması tanıtıldı.

"Profesyonel ekiplerden önce size komşularınız yetişecektir"

İzmir İl AFAD Müdürü, Kartal Muhcı, "Mahallenizde bir olay meydana geldi. Bütün ekiplerden önce, profesyonel ekiplerden önce size komşularınız yetişecektir. Temel afet eğitimlerini alan kişiler, kurtarma ekipleri gelene kadar size ilk önce yardımcı olacak kişiler olacaktır" diye konuştu.

AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. 

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