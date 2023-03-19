19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

Deprem bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:21
Takip Et

AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı
+
Aa
-

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Aksaray yolunun 3'üncü kilometresi Terminal kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken, sürücüsü ise kaza yerinde yaşamını yitirirken, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD aracında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobilin sürücüsünün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma savcılık talimatı ile polis tarafından sürdürülüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Kim tutar Enes Ünal'ı Sevilla da tutamadı
﻿Kim tutar Enes Ünal'ı Sevilla da tutamadı
﻿Kim tutar Enes Ünal'ı Sevilla da tutamadı
﻿Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor
﻿Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor
﻿Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor
﻿Dereden geçemediler araçta mahsur kaldılar
﻿Dereden geçemediler araçta mahsur kaldılar
﻿Dereden geçemediler araçta mahsur kaldılar
﻿Gergin derbide Roma yıkıldı Lazio kazandı
﻿Gergin derbide Roma yıkıldı Lazio kazandı
﻿Gergin derbide Roma yıkıldı Lazio kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.