Aferez hangi tedavilerde kullanılır

Editör: Erkavim Yıldırım

Kök hücrenin kandan ayrıştırılması aşamasında aferez yönteminden faydalanılmaktadır. Başta lösemiler ve lenfomalar olmak üzere birçok kan hastalığında kök hücre tedavisiyle şifa sağlanabilmektedir. Bunun haricinde aferez yöntemi, dokulara zarar veren maddeleri kandan uzaklaştırma özelliği sayesinde kan zehirlenmelerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli zehirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliği ve viral hepatitlere bağlı mikrobik sarılık durumlarında da aferez yöntemine başvurularak tedavi şansı artırılabilmekte…

İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen gerileme olmayan dirençli kolesterol vakalarında da doktor onayı ve kontörlünde uygulanan aferez yönteminden başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Organ nakilleri öncesinde aferez destek tedavileri sayesinde, özellikle kan ve doku grubu uyumsuz olan vakalarda, kandaki yüksek antikor seviyesi azaltılabilmektedir. Böylelikle erken dönem organ nakli reddinin ortaya çıkma riski düşmektedir.

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Aferez yöntemi kullanılan hastalıklar başlıca şöyle;

Kaçak Alkol Zehirlenmesi

Mantar Zehirlenmesi

Ailesel Hiperkolesterolemi

Sepsis

CO Zehirlenmesi

Kemik İliği Nakli

Kutanöz T Hücreli Lenfoma(Dermatoloji)

İltihaplı Romatizma

Orak Hücreli Anemi

Akdeniz Anemisi

Lösemi

Karaciğer Yetmezliği

Organ Nakli

Mystina Gravis

Akut Gullian Barre

MS

SLE

HANGİ HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE BAŞARILI

Halk arasında kansızlık olarak da bilinen ve toplumumuzda oldukça yaygın görülen anemi, kişinin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen halsizlik, şiddetli ağrılar, nefes darlığı ve görme bozukluğu gibi belirtileri tetiklemektedir. Bu hastalıkta alyuvarlar normal işlevini yerine getiremedikleri için bazı doku ve organların da işlevlerini yerine getirmelerine engel olmaktadırlar. Ciddi anemi vakalarının tedavisinde, yapısı bozulmuş alyuvar kandan aferez yöntemiyle temizlenerek yerlerine sağlıklı alyuvarlar konulabilmektedir.