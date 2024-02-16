Aferez hangi tedavilerde kullanılmalı

Kan hastalıklarında kök hücre tedavisi için aferez yöntemi kullanılmaktadır. Lösemi ve lenfoma gibi birçok kan hastalığında aferez ile kök hücre kandan ayrılarak hastaya nakledilmektedir. Ayrıca aferez yöntemi, dokulara zararlı olan maddeleri kandan temizleme özelliği sayesinde kan zehirlenmelerinin tedavisinde de etkili olmaktadır. Bunun yanında karaciğer yetmezliği ve viral hepatitler gibi durumlarda da aferez yöntemi ile tedavi olasılığı artırılabilmektedir.

İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kolesterol seviyesi yüksek kalan vakalarda da doktor kontrolünde aferez yöntemi uygulanarak kolesterol seviyesi düşürülebilmektedir. Organ nakilleri öncesinde aferez destek tedavileri ile kan ve doku grubu uyumsuz olan vakalarda kandaki antikor seviyesi azaltılabilmektedir. Böylece organ nakli reddi riski azalmaktadır.

ANEMİ TEDAVİ

Anemi, halk arasında kansızlık olarak bilinen ve toplumumuzda sık görülen bir hastalıktır. Anemi, kişinin iş ve sosyal hayatını etkileyen halsizlik, ağrı, nefes darlığı ve görme bozukluğu gibi belirtilere neden olmaktadır. Bu hastalıkta alyuvarlar normal görevlerini yapamadıkları için bazı doku ve organların da işleyişini bozmaktadırlar. Şiddetli anemi vakalarının tedavisinde, bozulmuş alyuvarlar kandan aferez yöntemi ile ayrılarak yerine sağlıklı alyuvarlar verilmektedir. HANGİ HASTALIKLARDA

AFEREZ TEDAVİSİ NASIL KULLANILIR?

Aferez yöntemi kullanılan hastalıklar şunlar:

Organ Nakli Miyasteni Gravis Akut Guillain Barre MS SLE.

Kaçak Alkol Zehirlenmesi Mantar Zehirlenmesi Orak Hücreli Anemi Akdeniz Anemisi Lösemi Karaciğer Yetmezliği.

Ailesel Hiperkolesterolemi Sepsis CO Zehirlenmesi Kemik İliği Nakli Kutanöz T Hücreli Lenfoma (Dermatoloji) İltihaplı Romatizma.



