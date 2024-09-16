Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuş ve 9 Eylül’de toprağa verilmişti.

Aradan geçen günlere rağmen Narin’in mezarı, hem kent merkezinden hem de başka illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Ziyaretçiler, küçük kızın mezarına kitaplar, oyuncaklar ve çiçekler bırakıp dualar ediyor. Bugün itibarıyla Narin’in kabri mermerle kaplanarak son şekline kavuştu. Öte yandan Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Mezar, 8 gündür vatandaşların ziyaretleriyle dolup taşıyor.

MEZARINA GELİNLİK KONMUŞTU

Okul çağındaki Narin’in cenaze töreninde tabutuna ve mezarına gelinlik ve duvak konulmuş, bu durumun tepki çekmesi üzerine ise Narin’in mezarına vatandaşlar tarafından önlük konularak gelinlik ve duvak kaldırılmıştı.