Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a Diyarbakır Valiliği tarafından mezar yaptırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuş ve 9 Eylül’de toprağa verilmişti.

1223644-1.jpg

Aradan geçen günlere rağmen Narin’in mezarı, hem kent merkezinden hem de başka illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

aw288572-12-1.jpg

TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Ziyaretçiler, küçük kızın mezarına kitaplar, oyuncaklar ve çiçekler bırakıp dualar ediyor. Bugün itibarıyla Narin’in kabri mermerle kaplanarak son şekline kavuştu. Öte yandan Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Mezar, 8 gündür vatandaşların ziyaretleriyle dolup taşıyor.

mezar2-001.jpg

MEZARINA GELİNLİK KONMUŞTU

Okul çağındaki Narin’in cenaze töreninde tabutuna ve mezarına gelinlik ve duvak konulmuş, bu durumun tepki çekmesi üzerine ise Narin’in mezarına vatandaşlar tarafından önlük konularak gelinlik ve duvak kaldırılmıştı.

meazr-3.webp

İlgili Haberler
Narin’in mezarındaki gelinliği kaldırıp yerine önlük koydular
Son Haberler
Telefon rehberi gibi adam
Telefon rehberi gibi adam
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama