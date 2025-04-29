Afet hazırlıkları sürüyor! AFAD çadırları hazırladı

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki muhtemel bir afet anında kullanılacak olan çadırlar düzenlendi.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın'da muhtemel deprem ve afetlere yönelik yürütülen hazırlıklar sürüyor. Bu çerçevede Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan çalışmalar da devam ederken son olarak afet anında kullanılacak olan çadırların düzenlenmesi yapıldı. Denetimli serbestlik yükümlüsü vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonrasında çadırlar, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan alandaki çadırlar afete hazır hale getirildi.

Konu ile ilgili AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından AFAD yerleşkemizde çevre ve deprem anında kullanılacak olan çadırların düzenlenmesi yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.