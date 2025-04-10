Afet müdahale ekibine ilk yardım eğitimi

Keçiören Belediyesi, doğal afetlerde görev yapmak üzere kurulan afet müdahale ekibine yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi. Afet müdahale ekibinin, AFAD tarafından akredite edilme sürecinde önemli bir aşamayı oluşturan eğitim başarıyla tamamlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Birimi tarafından, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 2 oturum halinde gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardım tekniklerinin yanı sıra afet sırasında yaşanabilecek acil sağlık durumları ve müdahaleleri konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda 42 kişilik afet müdahale ekibine sertifika verildi. Ekibin akredite olma sürecine ilişkin eğitimlere aşamalı olarak devam ediliyor.

"BİLİNÇLİ BİREYLERİN YETİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Afetlere karşı tedbirli olmanın önemini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Doğal afetlere müdahale noktasında, donanımlı ve liyakatli bir ekip oluşturmak için hem teorik hem de pratik eğitimlerimize devam ediyoruz. Doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada bilinçli bireylerin yetişmesi çok önemli. Hem farkındalığı artırmak hem de üzüntü veren sonuçları en aza indirmek için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.