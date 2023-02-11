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Afetlerde bebekler nasıl beslenmeli? Zor durumlarda bebek nasıl daha fazla hayatta tutulur?

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde yaşama tutunmaya çalışan bebeklerin iyi beslenmesi gerekiyor. Peki, Afetlerde bebekler nasıl beslenmeli? Zor durumlarda bebek nasıl daha fazla hayatta tutulur?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:13
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Afetlerde bebekler nasıl beslenmeli? Zor durumlarda bebek nasıl daha fazla hayatta tutulur?

Afetlerde bebekler nasıl beslenmeli? Zor durumlarda bebek nasıl daha fazla hayatta tutulur?
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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi afet bölgelerindeki bebeklerin beslenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Afetlerde bebekler nasıl beslenmeli? Zor durumlarda bebek nasıl daha fazla hayatta tutulur?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, afetlerde bebeklerin beslenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Afetlerin ardından beslenme açısından risk altındaki grupların, 0-5 yaş grubundaki çocuklarla gebe ve emziren anneler olduğu belirtilen açıklamada, "Beslenme bozuklukları afet sonrasında geçici iskân sırasında sıklıkla ortaya çıkmaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.

Afet bölgesinde bebek maması ve bebek maması bağışlarına ilişkin değerlendirmeleri hatırlatan TTB'nin paylaşımı şöyle:

‘’Afetlerde bebekler için en güvenli gıda anne sütüdür.Anne sütü her zaman temiz, sağlıklı ve güvenli bir besindir, dolayısıyla emzirme afetlerde en iyi bebek besleme seçeneğidir.

Anne sütü alan bebeklere mama verilmemelidir.

Kaynağı belirsiz sularla bebek maması hazırlanması, bebeğin hasta olmasına neden olabilir.

Mamaların daha uzun süre dayanması için seyreltilmesi, bebeğin yetersiz beslenmesine neden olabilir.

Biberon kullanımı iyi temizlenmediği durumlarda hem bulaşıcı hastalıklar açısından sakıncalı hem de bebeğin emmeyi reddetmesine neden olabilir.’’

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