Afetlere karşı donanımlı sahra hastaneleri geliyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "üreten sağlığın lokomotifi" olarak değerlendirdiği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) Ankara'daki Aziz Sancar Araştırma Merkezi yerleşkesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, doğal afetlerde sağlık hizmetinin hızlıca verilebilmesi için tam donanımlı sahra hastaneleri projesini başlattıklarını söyledi. Türkiye'nin doğal afetlerin olduğu bir bölgede olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, "Son dönemlerde çok üzüldüğümüz, hepimizin canının yandığı depremleri yaşadık. Biz bu tür doğal afetlere karşı hızlıca hareket edebileceğimiz, sağlık hizmetinin hızlıca verilebileceği sahra hastanelerine özel kıymet veriyoruz. TÜSEB olarak, AFAD'ın ya da acil sağlık hizmetlerinin işlerine yarayacak, günümüzün yeni teknolojileriyle kolay transfer yapılacak bir sahra hastanesi oluşturulmasını hedefledik. Öyle bir hastane planlıyoruz ki anında ameliyathanelerin oluştuğu, her türlü ameliyatların yapılabildiği, her türlü tetkikin hızlıca yapılabildiği, bu sistemlerin merkezlere veri aktarımın olduğu, dijital sistemlerin kullanıldığı bir yapıyı kurguluyoruz. Doğal afetler kritik süreçler, o süreçlerde bile sağlık sistemleri hiç aksatılmadan elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL HASTANELER, TÜSKA TARAFINDAN AKREDİTE EDİLECEK'

Ardından başkanlık bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'ne (TÜSKA) değinen Prof. Dr. Kervan, "Bir ay önce çıkan kanun doğrultusunda artık 3 yıl içinde Türkiye'deki tüm özel hastaneler TÜSKA tarafından akredite edilecek. Bunu ülkemizde verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artması için yapıyoruz. Biliyorsunuz ki dünyada sağlık sistemi konusunda en ileride ülkelerden birisiyiz. TÜSEB bünyesindeki TÜSKA enstitümüz, uluslararası seviyede hizmet verildiğinin belgesi niteliğinde çalışıyor. Bizim TÜSKA tarafından verdiğimiz belge, uluslararası bir belge niteliğinde. Yani sadece Türkiye'de verilmiş bir belge olarak düşünmeyin. Çünkü TÜSKA'nın mevcut üyesi olduğu kuruluş, dünyanın en çatı kuruluşu. Dünyadaki diğer ülkedeki hastaneler nasıl akredite ediliyorsa biz de aynen o kuruluşlardan birisiyiz. O yüzden de hastanelerin TÜSKA tarafından akredite edilmesi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA, HASTALARIMIZIN KISA SÜREDE SONUÇLARA ULAŞMASINI SAĞLIYOR'

Ankara'daki Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nin yanı sıra İstanbul Koşuyolu'nda da bir kampüslerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kervan, "Orada da bizim Sağlık Politika Enstitümüz, Anne Çocuk Sağlığı Enstitümüz ve Yapay Zeka Enstitümüz bulunuyor. Yapay Zeka Enstitümüzde, büyük bir dataya sahibiz. Datalar bizim Yapay Zeka Enstitümüzde mühendislerimiz tarafından işleniyorlar. O işlenen veriler birer yazılıma dönüştürülüyor. O yazılımlar ise tıbbi cihazlara yüklenerek tıbbi cihazların hem geleceğin teknolojisi olmasını sağlıyor hem rekabet gücü kazandırıyor hem de sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırıyoruz. Bütün bunlar hastalarımızın hastanede daha az zaman geçirmesini ve daha kolay şifa bulmasını sağlayacak yöntemlere dönüşüyor. E-nabızdaki veriler, datalar yazılıma dönüşüyor. Tomografilerde, çektiğimiz akciğer filmlerinde, bugün aklınıza gelen bütün tıbbi cihazların her birinin yapay zeka ile desteklenme kapasitesi mevcut. Bu yapay zeka destekli yazılımlar hatayı azaltıyor ve hastalarımızın daha kısa sürede sonuçlarına ulaşmasını sağlıyor" dedi.

'ASELSAN İLE GELİŞTİRDİĞİMİZ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ TAMAMEN YERLİ'

Türkiye'nin ilk kalp-akciğer makinesini ASELSAN ile birlikte yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Kervan, "Şimdi hayvan çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Umarız en yakın zamanda da klinik çalışmalarına başlayacağız. Her biri bugünün teknolojisini kullanarak, geleceğin teknolojisini de hedefleyerek yaptığımız işler. Bizim buradaki esas hedefimiz sağlık sisteminin yükünü azaltmak ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek. ASELSAN ile geliştirdiğimiz kalp-akciğer makinesi, tamamen yerli ve milli olan bir ürün. Her biri bugünün teknolojisini kullanarak, geleceğin teknolojisini de hedefleyerek yaptığımız işler. Yapay zeka sistemleri, hekimlerin, sağlık çalışanlarının yerini alacak ya da ölümleri azaltacak demiyoruz. Ama hekimlerimizin işlerini kolaylaştıracak, hastalarımızın tedavisinde süreci kısaltacak ve hatayı minimuma indirecek yöntemler bunlar. ASELSAN ile çok güzel bir iş birliğimiz var. Çünkü ASELSAN'ın biliyorsunuz ki diğer sektörlerle de çok iyi bir teknolojik üssü var. TÜSEB ve ASELSAN iyi bir protokol yaptı. Kalp-akciğer makinesini birlikte geliştiriyoruz. Ülkemizin ilk kalp-akciğer makinesi olacak ve dünyada da sayılı kalp-akciğer makinelerinden birisi olacak donanıma sahip. Birçok konuda patentini almış ve özel bir kalp-akciğer makinesi, tamamen yerli bir milli olan bir ürünü geliştiriyoruz. Hastalarımızın yataklarında akciğer filmlerinin çekilmesini, ameliyathanede akciğer filmi çekecek bir cihazı onlarla birlikte yapay zeka destekli bir ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Kervan, bir başka hedeflerinin de TÜSEB bünyesinde, robotik sistemler cerrahi merkezinin kurulması olduğunu söyleyerek, "Özellikle robotik sistemler günümüzde çok fazla yaygınlaşmış durumda. Robotik cerrahi sistemlerin TÜSEB'deki yani Türkiye'deki mühendisler tarafından geliştirilmesi ve üretilmesi için ilk adımları atıyoruz" dedi.